Após queda em banheiro, Bolsonaro deixa hospital em Brasília

SÃO PAULO, 24 DEZ (ANSA) – O presidente Jair Bolsonaro deixou na manhã de hoje (24) o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde estava em observação após sofrer um acidente doméstico na noite de ontem no Palácio da Alvorada.

De acordo com nota emitida pelo Palácio do Planalto, o presidente passou por uma reavaliação médica e teve alta com orientação de repouso na residência oficial.

Bolsonaro levou um tombo no banheiro na noite desta segunda-feira (23), bateu a cabeça, e foi levado para HFA, onde “foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações”.

O comunicado ainda informa que, após sofrer a queda, Bolsonaro foi imediatamente atendido pela equipe médica da Presidência da República e, em seguida, levado ao HFA. O mandatário deu entrada no hospital por volta das 21 horas. (ANSA)