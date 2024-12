Após queda de ponte, rio Tocantins tem pouco risco de contaminação

Três caminhões que transportavam materiais considerados nocivos a saúde como ácido sulfúrico e defensivos agrícolas caíram no rio Tocantins durante o desabamento da ponte que ligava os municípios de Estreito no Maranhão a Aguiarnópolis no Tocantins na domingo, 22. Entretanto, autoridades afirmaram nesta quinta-feira, 26, que o risco de contaminação ambiental é mínimo.

Em entrevista a afiliada da Tv Globo no estado do Maranhão, Tv Mirante, o supervisor de Emergência Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Caco Graça, confirmou que o risco de contaminação do meio ambiente é mínimo.

Segundo o supervisor, os tanques dos caminhões estão intactos e não houve vazamento do material contido nos caminhões. “Através da visão do sonar da Marinha e também das equipes técnicas da Sema identificamos que os tanques estão intactos”, afirmou o supervisor.

Ainda segundo Graça, existe um pequeno risco de contaminação no momento em que o material for retirado. “Mas não seria nada que causasse riscos à vida humana”, disse.

O supervisor da Sema também explicou que o local do acidente se apresenta estável, sem apresentar risco de contaminação até o momento e que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente está fazendo o monitoramento do ph na água, que é o principal fator que vai identificar um possível vazamento.