Após queda de ponte, governo do TO aponta rotas alternativas para cargas

São Paulo, 24 – O governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Fazenda, reestruturou as ações de fiscalização de cargas nas rodovias após a queda, no domingo passado (22), da Ponte Juscelino Kubitschek, que conecta o Estado ao Maranhão.

Segundo nota do governo tocantinense, os processos que antes ocorriam no Posto Fiscal do Estreito, em Aguiarnópolis, foram redistribuídos para os Postos Fiscais de Bela Vista (Araguatins), Xambioá e Filadélfia, que passam a contar com reforço de pessoal e apoio da Polícia Militar.

A Fazenda recomenda, ainda, que os usuários deem prioridade ao Posto Fiscal de Bela Vista, em Araguatins, “que oferece uma conexão direta ao município de Imperatriz” por meio de uma ponte. “Essa rota é considerada mais ágil e segura”, reforça a nota.

Já o Posto Fiscal de Filadélfia continua em operação, mas enfrenta um fluxo significativamente maior de veículos, o que pode resultar em maiores tempos de espera devido à necessidade de travessia por balsa.

Já para motoristas com destino a Marabá, Belém e outras regiões do Pará, o município de Xambioá, que faz divisa com São Geraldo no Pará, representa outra opção viável de rota. A Secretaria da Fazenda diz que o Posto Fiscal Transamazônico, localizado em Araguatins e também servido por ponte, é uma alternativa recomendada para aqueles que se dirigem à região Norte do país, incluindo a capital Belém.