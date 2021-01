Após quatro meses, Gigi Hadid revela nome da filha

Após quatro meses de mistério, a modelo Gigi Hadid revelou o nome da sua filha com Zayn Malik, ex-integrante do One Direction. A modelo divulgou o nome alterando sua biografia no Instagram.

Na descrição, Gigi colocou “mãe da Khai”, acabando com o suspense. O nome, inclusive, tem um significado imponente: a escolhida da realeza ou da nobreza.

“Minha garota. 4 meses e é a melhor criança”, escreveu a mãe coruja em um post no Instagram ao comemorar os quatro meses da pequena.

