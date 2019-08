Após quatro horas, mulher é resgatada de desabamento em Curicica

Rio – Após quatro horas de buscas, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Raiane Silva Martins, vítima do desabamento de uma casa em Curicica, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira. Mais de 45 bombeiros continuam trabalhando para resgatar Nicolas Domingos Martins, de 3 anos, filho da jovem.

Moradora da casa que caiu, a própria jovem pediu socorro aos bombeiros pelo celular. Raiane e Nicolas estavam no primeiro piso do imóvel, dentro do quarto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, isolou o local e realiza o resgate.

O Corpo de Bombeiros informou que atua no local com cerca de 45 militares, com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento. “O local é instável e há risco de novos desabamentos. A gente trabalha sempre com a hipótese de vida. Estamos ouvindo alguns ruídos e estamos liberando oxigênio para liberar um pouco do gás que está circulando pelo local”, afirmou o Comandante do Grupamento de Busca e Salvamento, Rodrigo Bastos.