Após quatro dias no Rio de Janeiro, elenco do Santos embarca para o Equador nesta tarde

Após quatro dias no Rio de Janeiro, o Santos se despede da Cidade Maravilhosa na tarde desta terça-feira (22), quando embarca em voo fretado para a cidade de Manta, no Equador, onde encara o Delfin, pela quarta rodada do grupo G da Copa Libertadores da América, às 23h desta quinta-feira (24), no estádio Jocay.

O elenco santista chegou à capital carioca no sábado (19), para enfrentar o Botafogo, no dia seguinte, no estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo (20), o Alvinegro empatou em 0 a 0 contra a Estrela Solitári e permaneceu no Rio, onde na segunda-feira (21) o plantel foi submetido a exames de Covid-19 e treinou na parte da tarde no CT do Fluminense. Uma atividade no mesmo local era prevista na manhã desta terça-feira (22), mas foi cancelada por conta da forte chuva que acometeu o lugar.

E MAIS:

Fora do confronto diante do Alvinegro Carioca, por conta de suspensão, o atacante Soteldo se juntou ao grupo nesta segunda-feira (21), já Alison, preservado contra o Alvinegro Carioca por conta de desgaste físico, permaneceu em São Paulo e desfalcará o Peixe na Libertadores.

O trabalho feito após o empate contra o Botafogo foi leve, contando, inclusive, com o técnico Cuca treinando como goleiro durante uma parte. A tendência é que antes de encarar o Delfin, o treinador santista comande mais um treinamento, já em solo equatoriano.

Cuca participou do treinamento desta segunda-feira (21) “improvisado” como goleiro (Foto: Ivan Storti/Santos)

* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

E MAIS:

Veja também