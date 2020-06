Após quatro anos, Angelina Jolie fala pela primeira vez sobre separação de Brad Pitt

Em entrevista à Vogue britânica, Angelina Jolie, de 45 anos, falou sobre a separação de Brad Pitt. Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram em 2016, após 12 anos de união. Depois de 4 anos, a atriz abriu o jogo sobre a separação.

“Separei para o bem-estar da minha família. Essa foi a decisão certa. Eu continuo focada na cura deles. Alguns se aproveitaram do meu silêncio, e as crianças veem mentiras sobre si mesmas na mídia, mas eu as lembro que elas conhecem sua própria verdade e suas próprias mentes. Na verdade, são seis jovens muito corajosos e muito fortes”, contou Angelina.

Em 2016, antes de Angelina entrar com o pedido de divórcio, Brad Pitt teria se envolvido numa briga com Maddox, filho mais velho da dupla. O motivo da briga foi sobre os maus hábitos do astro de Hollywood com a bebida.

Angelina e Brad têm 6 filhos juntos, são pais de Maddox, de 18 anos, Pax, de 16 anos, Zahara, de 15 anos, Shiloh, de 14 anos, Vivienne, de 11 anos e Knox, também com 11 anos.

