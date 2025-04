Após quase três décadas, Leonardo ganha parceiro e forma nova dupla

Ao que parece, o cantor Leonardo vai formar uma nova dupla sertaneja, após 27 anos subindo aos palcos sozinho. Ele iniciou a carreira em 1983, aos 20 anos de idade, ao lado do irmão Leandro, que faleceu em 1998. Desde então, o artista encarou carreira solo.

Agora, o anúncio de uma nova parceria surpreendeu os fãs. João Guilherme, caçula do cantor, usou as redes sociais, neste sábado, 26, para comunicar que o pai não está mais sozinho.

Pelo menos por dois shows, o sertanejo vai poder contar com a presença no palco de ninguém menos que o próprio caçula para formar uma nova dupla.

“João & Leonardo. Vou ser dupla do meu pai nos próximos 2 shows: 26/04 – Porto Alegre / RS 29/04 – Ipatinga / MG Quem eu vejo lá?”, escreveu João Guilherme ao compartilhar uma foto com Leonardo no Feed do Instagram.

No registro, os dois aparecem conversando, sorridentes, em frente a um jatinho, dando a entender que a viagem rumo às apresentações é uma realidade.

Nos comentários, fãs e amigos comemoraram a novidade, sem esconder a surpresa.

“Eu não sabia dessa. Amei”, comemorou a atriz e apresentadora Maisa. “Você vai cantar?”, questionou um seguidor. Poliana, esposa de Leonardo, comentou com o emoji de coração.