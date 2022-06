Após quase dois meses de seca, Róger Guedes desencanta pelo Corinthians Último gol do atacante havia acontecido no dia 16 de abril. Foram 10 jogos sem marcar

Terminou o período de seca de Róger Guedes pelo Corinthians. O atacante foi o autor do gol corintiano no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, na última quarta-feira (15), pelo Brasileirão.





+ ATUAÇÕES: Roni e Raul Gustavo se tornam vilões no empate do Corinthians com o Athletico-PR

Antes, a última vez que o camisa 9 tinha ido às redes havia sido no dia 16 de abril, quando marcou os três gols do Timão na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, pela segunda rodada da competição nacional.

No total, foi um mês e 29 dias de seca – completaria dois meses cheios nesta quinta-feira (16).

​+ TABELA – Confira e simule os jogos do Corinthians no Brasileirão



No período sem marcar, Róger Guedes esteve presente em 10 das 14 partidas do Timão, iniciando oito como titular e em duas entrando no decorrer dos confrontos.

Neste intervalo também houve um desentendimento entre o atacante e o técnico Vítor Pereira, que após o Corinthians empatar o clássico contra o São Paulo, no último dia 22 de maio, disse que Róger tinha dificuldades de responder nos treinamentos. Guedes havia ficado somente no banco de reservas no Majestoso.

No dia seguinte à declaração do treinador corintiano, Róger fez uma postagem com os seus números na temporada em uma rede social, alimentando ainda mais o clima ruim.

No entanto, o ambiente entre o atleta e o seu comandante melhorou nos últimos dias, com Róger Guedes voltando a figurar constantemente entre os titulares. O jogador iniciou as últimas cinco partidas do Timão.

O principal ponto em que o relacionamento entre Guedes e VP foi amenizada está no fato do jogador entender a importância de atuar como centroavante e não pelo lado esquerdo do ataque, onde diversas vezes deixou claro que era onde gostaria de atuar.

O GOL

Róger Guedes marcou um golaço contra o Furacão. Após o time paranaense finalizar três vezes e ter três escanteios nos primeiros três minutos, o camisa 9 participou de um bom lance de construção iniciado e terminado com Willian, que sofreu uma falta frontal a meta adversária. Róger foi para a cobrança e encaixou a bola no ângulo direito do goleiro Bento.

O Timão vencia o Athletico até os 35 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Raul Gustavo cometeu um pênalti em cima de Vitor Roque, que Terans converteu e empatou a partida na Arena da Baixada.

Com o empate, o Corinthians perdeu a oportunidade de dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo que de forma provisória, já que o Palmeiras joga nesta quinta-feira (16), contra o Atlético-GO.

Mesmo com a seca de quase dois meses, Róger Guedes nunca perdeu a artilharia corintiana. Agora, o atacante chegou aos oito gols em 2022.

No Timão desde o segundo semestre do ano passado, Guedes tem 48 jogos disputados, 14 gols marcados e cinco assistências.

O gol contra o Athletico-PR foi o segundo de falta de Róger com a camisa corintiana. Na estreia dele pelo clube, em setembro do ano passado, o atacante deixou o dele na mesma circunstância, contra o Juventude, da Neo Química Arena.