Após quase 9 dias, Itália autoriza desembarque de 659 migrantes

ROMA, 4 AGO (ANSA) – A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou nesta quinta-feira (4) que o governo da Itália autorizou o desembarque de 659 migrantes, que estavam no mar há quase nove dias, a bordo do navio GeoBarants.

“A notícia que esperávamos finalmente chegou. Depois de quase nove dias transcorridos no mar, os 659 sobreviventes a bordo do GeoBarants poderão desembarcar no porto de Taranto. Não deve mais acontecer que pessoas vulneráveis sejam bloqueadas no mar por um período tão longo”, escreveu a ONG em suas redes sociais.

Segundo as publicações da ONG, uma das três principais que ainda atua no Mar Mediterrâneo, há 150 menores de idade, duas grávidas e vários recém-nascidos a bordo da embarcação. A comida e água já estavam sendo racionadas por conta da demora no recebimento.

Na quarta-feira (3), o MSF, a Sea Watch e a SOS Méditerranée cobraram a União Europeia para retomar uma missão de busca e resgate coordenada na região Mediterrânea. (ANSA).

