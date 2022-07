Após quase 2,5 anos, Micronésia registra 1° surto de Covid

ROMA, 27 JUL (ANSA) – A pequena Micronésia, um país localizado no Oceano Pacífico, está registrando um intenso surto de Covid-19, com mais de 2,7 mil casos, informou o governo do país. Até mesmo o vice-presidente Yosiwo George, é um dos afetados pela onda.







Provocada pela sublinhagem BA.5 da variante Ômicron, essa é a primeira vez que a pandemia atinge números altos no país. Para se ter ideia, o primeiro caso confirmado da doença foi informado apenas em janeiro deste ano, de um tripulante internacional em um navio das Filipinas. Os números começaram a aumentar consideravelmente na última semana. No sábado (23), o país computou 449 infecções diárias, elevando para 648 os contaminados desde o início da crise sanitária. No dia seguinte, o dado total foi para 1.012 e chegou a 2.769 nesta quarta-feira (27), última atualização do governo.

A maior parte das contaminações está nas ilhas de Pohnpei, capital da Micronésia, e em Kosrae. O governo ainda informou que a primeira morte relacionada à Covid foi registrada nesta terça-feira (26) e outras três foram contabilizadas nas últimas 24 horas.

Ainda conforme dados do governo, 75% da população com mais de cinco anos já recebeu ao menos duas doses das vacinas da Moderna ou da Pfizer/BioNTech e 56% dos cidadãos com mais de 45 anos tomaram a dose de reforço.

Para lidar com a onda de contaminações, o governo recomendou o uso de máscaras em todos os locais – fechados ou abertos – e pediu que a população evite aglomerações.

Os países do Oceano Pacífico foram muito eficientes em evitar que a doença se espalhasse nas ondas anteriores. Além dos temores pela Covid-19, os cuidados foram tomados para evitar que o sistema de saúde local, que é bastante pequeno, fosse capaz de lidar com a crise. (ANSA).