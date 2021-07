Após quarta vitória seguida,jogadores destacam a força do grupo do Atlético-MG

O técnico Cuca mandou um time recheado de reservas no clássico contra o América-MG neste sábado à noite. Mesmo assim, o Atlético-MG saiu com a vitória por 1 a 0 na Arena Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a quarta vitória seguida do time na competição.

O treinador poupou seus titulares, porque na terça-feira, o Atlético entra em campo pela primeira partida da fase de oitavas de final da Copa Libertadores diante do Boca Juniors, no estádio La Bambonera, em Buenos Aires (ARG).

O volante Jair foi um dos que tiveram a oportunidade de começar jogando e elogiou a força e qualidade do grupo. “Jogo difícil, de contato, é importante pontuar, mostramos mais uma vez a força do grupo. Importante está todo mundo bem, preparado. Quem entrou hoje, entrou bem, importante vencer hoje, sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, ano passado batemos na trave”, explicou.

Além da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, neste mês o Atlético terá confronto com o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro Everson afirmou que o time tem condições de buscar o título em todas competições. “O nosso grupo é muito qualificado. A diretoria foi buscar peças para nosso time brigar em todas as competições. A vitória sobre o América foi importante e agora vamos focar em fazer um grande jogo contra o Boca.”

Pelo Brasileiro, o Atlético volta a campo no sábado (17) contra o Corinthians, em São Paulo, às 19h. Com o resultado, o Atlético chegou na terceira colocação, com 22 pontos, três a menos do que o líder Palmeiras.

