Após punição de Veron, Palmeiras realiza reunião com os mais jovens do elenco

O Palmeiras decidiu multar Gabriel Veron em 40% do salário após o atacante ser visto em uma balada na Zona Oeste, da capital paulista, ingerindo bebida alcoólica. Nesse sentido, a diretoria alviverde optou por realizar uma reunião na manhã desta quarta-feira (13) com os mais jovens do elenco.

Entre os participantes do encontro também estão atletas do sbu-20 que costumam fazer partes dos treinos no profissional na Academia de Futebol.

O principal objetivo foi chamar atenção dos garotos para ter cuidado na vida extracampo. A intenção da diretoria é que o caso envolvendo o camisa 27 sirva de alerta para outros jogadores.

Considerado promessa do Palmeiras, Veron não conseguiu repetir no profissional a performance da base. Entre altos e baixos, o atacante ainda não conseguiu se firmar. A cúpula palmeirense busca fazer com que o jogador não repita os passos de outras crias que surgiram como joias, tiveram um sucesso meteórico e caíram de rendimento.

É o caso de Renan, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Frequentes nas escalações do Palmeiras, ambos ficaram fora da lista do Mundial de Clubes em fevereiro deste ano. Menino foi o único que continua no verdão e tenta retomar seu espaço, enquanto Patrick foi vendido para o Botafogo e Renan foi emprestado ao Red Bull Bragantino.