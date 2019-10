Após provocação, Felipe Melo rebate torcida do Santos: ‘Não enche estádio’

Após a derrota por 2 a 0 do Palmeiras para o Santos, o volante Felipe Melo provocou a torcida alvinegra ao dizer que não enche o estádio. O clássico desta quarta-feira recebeu 11.408 pessoas na Vila Belmiro. Durante a partida, Felipe Melo ouviu gritos de que “afundou a seleção”, em alusão à expulsão nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, na eliminação para a Holanda.

“Tem 11 mil pessoas… Em um clássico eles não conseguem encher o estádio, um clube mítico como o Santos não tem condições de falar de torcida”, afirmou Felipe Melo, em entrevista ao canal Esporte Interativo.

O volante também analisou o clássico, lamentou os dois gols sofridos em 17 minutos e elogiou o Santos. Além disso, Felipe Melo lembrou da expulsão de Willian aos 27 minutos do segundo tempo.

“Quanto ao jogo, jogamos contra uma equipe muito forte, um time muito bem treinado, que tem uma movimentação muito importante, e nos primeiros 20 minutos nós pecamos. Voltamos para o segundo tempo e tivemos um trabalho de equipe importante, mesmo jogando com um a menos. Perdemos em 20 minutos. Agora, é não lamentar e já pensar no próximo jogo”, afirmou o jogador.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Botafogo, no sábado, às 21h, no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Melo terá de cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Santos. Luiz Adriano, que saiu lesionado, deve ser desfalque. Por outro lado, Deyverson volta de suspensão.