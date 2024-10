Após provocação de Nunes, Boulos mostra carteira de trabalho em horário eleitoral

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 16:29 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) utilizou parte da propaganda eleitoral desta terça-feira, 15, para exibir a carteira de trabalho e comprovar a atuação do deputado como professor.

A ação acontece um dia depois do debate de Boulos com Ricardo Nunes (MDB), também prefeiturável e candidato à reeleição. No primeiro confronto pós-primeiro turno, o atual prefeito retomou provocações contra o psolista e alegou que o deputado “não sabia o que era trabalhar”.

Em resposta, Guilherme Boulos mostrou documentos de trabalho e detalhou sua trajetória como professor em vídeo divulgado no horário eleitoral. “Já que se falou tanto disso nesta eleição, eu trouxe aqui a minha carteira de trabalho”, declarou o deputado.

Boulos já havia sido atacado no primeiro turno por Pablo Marçal (PRTB). Em debate realizado em agosto, o ex-coach levou uma carteira de trabalho e endossou as acusações de que o psolista não seria um trabalhador.

O segundo turno das eleições municipais de São Paulo acontece no dia 27 de outubro. Os votantes vão às urnas para decidir a prefeitura entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes.