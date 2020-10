Após protesto, etapa do Giro d’Italia é reduzida por mau tempo

ROMA, 23 OUT (ANSA) – O trajeto da 19ª e antepenúltima etapa da edição de 2020 do Giro d’Italia foi reduzido nesta sexta-feira (23) em decorrência do mau tempo.

A etapa, que começou em Morbegno, na região da Lombardia, foi encurtada após um protesto dos ciclistas, que encararam uma forte chuva nos oito primeiros quilômetros.

Com isso, a etapa será reiniciada em Abbiategrasso, na província de Milão, e acabará em Asti, na região do Piemonte.

“Foi uma decisão que tomamos de imediato, inaceitável. Há grande pesar pela má impressão que causamos, como esporte e ciclismo”, disse Mauro Vegni, diretor da prova.

O atual dono da “camisa rosa” do Giro é o holandês Wilco Kelderman, da equipe Sunweb. O ciclista conseguiu assumir a liderança da competição após a 18ª etapa. (ANSA).

