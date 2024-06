Após processo de emagrecimento, MC Binn fará cirurgias reparadoras: ‘Dar uma melhorada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 8:33 Para compartilhar:

MC Binn é um dos cantores que passou por uma mudança física radical ao longo da carreira. Em 2018, ele iniciou o processo de emagrecimento, com dieta, treinos e acompanhamento nutricional. Após deixar o “BBB24”, eliminou mais 7 kg, mas as mudanças estéticas não devem parar por aí.

Agora, MC Binn está focado no ganho de massa muscular. “Eu no começo da dieta perdi bastante peso, agora eu quero criar um pouco de massa, ter uma estrutura de uns músculos. Estou treinando mais, comendo mais, por causa do foco de ficar um pouco mais forte”, revelou ao gshow, de onde são as informações.

Para este ano, o cantor está tentando organizar na agenda um tempo para poder realizar cirurgias reparadoras. “Eu vou ter que operar, né? Falei pro doutor que vou emagrecer até o máximo que der, aí o que sobrar de pele, a gente opera e arranca”, contou.

Se necessário, ele está disposto a passar por outros procedimentos estéticos. “Tomara que seja só reparadora, mas se tiver algo a mais pra dar uma melhorada, vou fazer também. Quem sabe?”, declarou.