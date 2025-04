Após problemas de saúde, Tonico Pereira marca presença em 34ª Curta Cinema no Rio

Tonico Pereira, 76 anos, posou para fotos na última quinta-feira, 24, enquanto prestigiava o 34ª Curta Cinema, festival internacional de curtas-metragens do Rio de Janeiro, que acontece até o dia 30 de abril, no Estação NET Botafogo, com sessões gratuitas.

O ator, que enfrentou problemas de saúde no fim de 2024, incluindo pneumonia, trombose e diabetes, está no elenco do filme “Atentado ao Monegasco”, de Lucas dos Santos e Henrique Amud.

O longa, aliás, está na Mostra Competitiva Nacional, que qualifica o vencedor a concorrer ao Oscar em 2026.

Tonico Pereira estava no elenco da novela “Volta Por Cima”, da TV Globo, que acaba nesta sexta-feira, 25, quando precisou ser internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. Além do trabalho na televisão, o artista comanda um bar onde ficava seu antigo brechó, em Botafogo, também na Zona Sul.