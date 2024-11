Após problemas de saúde, Jorge Aragão cancela shows previstos para este fim de semana

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2024 - 23:24 Para compartilhar:

O cantor e compositor Jorge Aragão não vai conseguir cumprir a sua agenda de shows prevista para este fim de semana por conta de problemas de saúde. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do cantor em um comunicado enviado ao site Istoé Gente.

De acordo com boletim médico emitido pelo Dr. Silvio José Martins, do Hospital São Lucas Copacabana, Aragão teve um quadro de colecistite aguda e passa por alguns exames no local.

O artista encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, no domingo, dia 1 de dezembro, com apresentação na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro.

“O sambista, junto com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele. E espera estar com a saúde totalmente recuperada logo em breve, para voltar para sua rotina de trabalho”, disse o comunicado.

“Agradecemos o carinho, compreensão e respeito da imprensa, assim como do público em geral”, finalizou a nota aos jornalistas.