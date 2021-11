Após problema no clássico, Santos promete mudanças na entrada dos torcedores na Vila Sócios reclamaram de lentidão e filas para a entrada no clássico contra o Palmeiras. Clube promete mudanças para a partida desta quarta diante do Red Bull Bragantino

O Santos vai fazer algumas mudanças na entrada da torcida na Vila Belmiro na quarta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino, às 19h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores que compraram no setor do Portão 24 relataram e reclamaram de muitos problemas para entrar no estádio no clássico contra o Palmeiras no último domingo, como filas longas e demora.

Diante o Palmeiras foi o primeiro jogo com 100% do público liberado da Vila Belmiro e o quarto jogo que a torcida esgotou todos os ingressos desde a liberação do público contra Grêmio, América-MG e Fluminense.

Confira a nota do Santos

O Santos FC reconhece e lamenta as dificuldades encontradas pelo torcedor para ingressar na Vila Belmiro por meio do Portão 24 no jogo deste domingo (07/11), contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube esclarece que está tomando as medidas necessárias para evitar que novos problemas com acesso ao Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) se repitam nas próximas partidas.

Dois motivos principais levaram aos transtornos enfrentados pela torcida: a falta de orientação para melhor distribuição dos torcedores por todo o setor e a dificuldade em algumas catracas para a leitura do e-ticket, modalidade de ingresso usada pelos sócios que entraram recentemente no Programa Sócio Rei e que ainda não receberam as suas carteirinhas.

Uma série de mudanças será implementada já na próxima quarta-feira (10/11), na partida contra o Red Bull Bragantino. Ainda assim, o Santos sugere aos torcedores que cheguem com antecedência ao estádio para um acesso mais tranquilo e sem aglomeração.

Vale destacar que o Santos disponibilizará as tendas para apresentar o comprovante de vacina ou exame negativo, desde às 8 horas, visando facilitar o fluxo de pessoas.

