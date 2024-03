Após prisão em Santos, Robinho chega à Tremembé para cumprir pena de 9 anos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/03/2024 - 1:38 Para compartilhar:

Após ser preso em Santos, passado por audiência de custódia e por exame de corpo delito no IML ainda na baixada santista, o ex-jogador Robinho chegou à Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (22).

O ex-jogador foi detido após o ministro Luiz Fux negar o Habeas Corpus da defesa do ex-atleta. Na tarde de quarta-feira (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que ele cumpra no Brasil a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo ao qual foi condenado na Itália.

Robinho saiu de do Instituto Médico Legal de Santos por volta das 23h e chegou na P2 de Tremembé de madrugada, por volta da 1h.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), é procedimento que os novos presos passem primeiro por um período de inclusão, em uma cela exclusiva, ficando em isolamento por até 20 dias e tomando o banho de sol separado dos demais detentos. Após o período de adaptação, Robinho deve ser introduzido a uma cela comum.

Penitenciária dos famosos

Robinho não será o primeiro jogador de futebol a ficar preso em Tremembé. Edinho, filho do Pelé, e também jogador do Santos, ficou detido nesta penitenciária em 2017, quando o filho do rei foi condenado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Conhecida como P2 de Tremembé, a Penitenciária costuma receber presos de casos de grande comoção social para garantir a segurança e a privacidade dos internos. Na P2 de Tremembé, cumprem penas detentos como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Lindemberg Alves e Gil Rugai. O local já recebeu também Mizael Bispo, que cumpriu pena por matar Mércia Nakashima, e Edinho, filho de Pelé.

A P2 de Tremembé tem capacidade para 584 presos entre o regime semiaberto e fechado, mas atualmente abriga 434. O local é dividido em dois pavilhões de regime fechado e um alojamento para os presos do semiaberto.

