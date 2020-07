Após prisão domiciliar de Queiroz, vizinhos reclamam de protestos e falta de privacidade

Presença da imprensa, gritos de protesto e movimentação maior em torno do prédio em que Fabrício Queiroz cumpre prisão domiciliar têm incomodado os moradores do edifício Guess, no Rio de Janeiro. As informações são do Uol.

Desde sexta-feira (10), o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) se mudou para o apartamento comprado por ele na planta no final de 2018. A mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, também está no local.

Em grupos de Whatsapp de moradores do prédio, os vizinho de Queiroz se queixam da falta de privacidade por conta da presença da imprensa. Eles também têm relatos gritos de protesto à noite e até durante a madrugada. A exposição do prédio suscita ainda preocupações com a segurança.

Na segunda-feira (13), cinegrafistas flagraram Queiroz na varanda do apartamento. Na terça, foi a vez de Márcia, que aproveitou o sol matinal carioca.

“As pessoas ficam preocupadas com a exposição e até mesmo com a segurança, com medo do vazamento de imagens internas do condomínio. Muitos moradores estão com receio de ir até a varanda, porque não querem ser fotografados ou filmados”, disse uma moradora ao Uol.

De acordo com o Ministério Público do Rio, Queiroz e Márcia são acusados de tentar obstruir as investigações sobre a “rachadinha” no gabinete do senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro.

O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, concedeu a prisão domiciliar após pedido da defesa do casal. O motivo alegado foi a fragilidade da saúde de Queiroz no contexto de pandemia do coronavírus. Já Márcia ganhou o benefício para poder “cuidar” do marido.

Veja também