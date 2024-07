Após prisão de Nego Di, esposa se declara: ‘Contigo até depois do fim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 10:29 Para compartilhar:

A influenciadora Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, falou pela primeira vez após a prisão do humorista acusado de estelionato. Nas redes sociais, Gabriela se declarou ao marido, que foi preso na manhã de domingo, 14, afirmando que Nego Di teria “desagradado quem finge fazer o bem” e declarando que “preto inteligente incomoda”.

“Tu é o meu herói, é o herói de milhares de pessoas que foram SALVAS por ti. Enquanto o Brasil assistia ao show da Madonna, tu tentava entrar com o teu carro na água para salvar pessoas que berravam por socorro nas ruas de Canoas […] O problema é que fazer o bem não agrada quem finge fazer o bem. E quando a verdade é escancarada, tu te torna o vilão”, escreveu a influenciadora.

E continuou: “Um preto, pobre, favelado, filho de mãe solteira, desmascarando políticos, fere demais o ego. ‘Como admitirmos que ele nos cobre desta maneira?’ Claro, é contribuinte, a constituição assegura seus direitos políticos, sua liberdade de expressão, mas é preto né?

E preto inteligente incomoda. EU TÔ CONTIGO ATÉ DEPOIS DO FIM E JAMAIS SOLTAREI A TUA MÃO”.

Durante a noite, Gabriela surgiu nos stories da rede social pedindo justiça: “Não vi televisão, já sei que saiu tudo no ‘Fantástico’. Zero surpresa, zero novidade. Eu só quero mesmo agradecer a todos os nossos amigos e à galera com quem eu consegui falar, que está me ajudando, e vocês aqui. Por todas as mensagens e carinho. Meu único pensamento é no Dílson. Que a justiça seja feita”.

Entenda a polêmica

O humorista e ex-BBB foi preso na manhã de domingo, 14, na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC). Na sexta-feira, 12, Nego Di e sua esposa foram alvos de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro.

O influenciador também foi acusado de lesar ao menos 370 pessoas com a venda de produtos, pela loja virtual a qual é proprietário, que nunca foram entregues. À época, no ano de 2022, contas ligadas a ele movimentaram cerca de R$ 5 milhões, segundo a Polícia Civil.

Anderson Bonetti, sócio de Nego Di, também é suspeito de estelionato e teve mandado de prisão preventiva expedido, mas está foragido.

Defesa de Nego Di se pronuncia

Nas redes sociais, os advogados de Nego Di se pronunciou destacando “o princípio constitucional da presunção de inocência, que assegura a todo cidadão o direito de ser considerado inocente até prova em contrário”.

