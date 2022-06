Após primeiro tempo apagado, Atlético-MG reage e vence o Fortaleza de virada pelo Brasileirão

Na noite deste sábado, o Atlético-MG conseguiu mais uma virada épica em sua história. O Galo reverteu um placar de 2 a 0, diante do Fortaleza, no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão. Rubens, Réver e Matheus Jussa (contra) construíram o placar a favor do time mineiro, com o último gol saindo aos 51′ do segundo tempo. Romarinho fez os dois do Leão do Pici.





Com o resultado, o Atlético está a quatro pontos do líder Palmeiras, com 24 pontos ganhos, na quinta colocação. Já o Fortaleza permanece “estacionado” em penúltimo do Brasileirão, com 10 pontos.

Rubens (Foto: Flickr Atlético-MG)

Na primeira etapa, o time comandado por Turco Mohamed saiu perdendo, após dois gols de Romarinho e erros individuais do Atlético-MG. Equivocado taticamente, o campeão brasileiro mostrava fragilidades.

No segundo tempo, entretanto, o treinador argentino promoveu mudanças e alterou o esquema tático. O Galo, por sua vez, conseguiu três gols em bolas aéreas, sacramentando o resultado, diante de 30 mil pessoas no Mineirão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG 3 x 2 FORTALEZA

Data: 25 de junho de 2022

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Árbitro de vídeo – VAR: André da Silva Bitencourt (RS)

Cartões amarelos: Ronald (FOR), Marcelo Boeck (FOR), Lucas Crispim (FOR),

Gols marcados: Romarinho, aos 3’/1ºT (0-1), aos 28’/1ºT (0-2), Rubens, aos 30’/2ºT (1-2), Réver, aos 40’/2ºT (2-2) e Eduardo Vargas, aos 47’/2ºT (3-2)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Turco Mohamed)

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello, Junior Alonso (Eduardo Vargas, aos 33’/1ºT) e Guilherme Arana; Allan (Otávio-intervalo), Guilherme Castilho (Rubens-intervalo) e Calebe; Sávio (Ademir, aos 20’/2ºT) e Eduardo Sasha (Fábio Gomes-intervalo).

FORTALEZA (Técnico: Gastón Liendo)

Marcelo Boeck; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi e Felipe; Ronald (Matheus Jussa, aos 45’/2ºT), Juninho Capixaba e Lucas Lima (Del Pietri, aos 33’/2ºT); Yago Pikachu, Moisés (Lucas Crispim, aos 33’/2ºT) e Romarinho (Sílvio Romero, aos 20’/2ºT).

