Após primeiro aniversário, filha de Viih Tube tem consulta com dentista

Os empresários e ex-BBBs Eliezer e Viih Tube não quiseram saber se esperar muito tempo para se preocupar com a saúde bucal da primogênita do casal, Lua, que completou seu primeiro aninho de vida no último mês de abril, já garantiram a primeira consulta da menina com um especialista.

Para esse momento especial, eles contaram com o profissionalismo do odontopediatra Paulo Bonavides, o Tio Paulo, que já ficou conhecido nas redes sociais por seu jeitinho brincalhão na hora de cuidar das crianças, um dom que ele usa para desfazer o medo que os pequenos têm de dentista.

Lua recebeu a visita de Tio Paulo em casa para ter o seu primeiro atendimento odontológico, uma solução necessária, já que a mamãe Viih Tube, à espera do segundo filho, está com deslocamento de placenta e precisa manter repouso absoluto.

Realizar atendimento odontológico em bebês pode parecer precoce, Tio Paulo explicou a importância de cuidar dos dentes desde a infância.

“A higiene bucal na fase inicial da vida é fundamental para a saúde futura da criança. Ensinar bons hábitos desde cedo pode evitar problemas dentários graves no futuro. Além disso, é crucial que as mães também cuidem dos seus dentes durante a gestação, pois a saúde bucal da mãe impacta diretamente a do bebê”, garantiu o especialista.

Conhecido por sua abordagem cuidadosa e atenciosa, Tio Paulo é uma figura querida tanto entre os pequenos pacientes quanto nas redes sociais, onde compartilha dicas e momentos do seu dia a dia como odontopediatra. Entre seus clientes famosos estão os filhos de Simone Mendes e Kaká Diniz, Christian Figueiredo e Zoo, Fly, Pyong Lee e Sammy.

Essa consulta domiciliar é parte do trabalho diferenciado que o influenciador realiza, levando seu consultório até os lares das famílias para proporcionar conforto e tranquilidade, especialmente em situações especiais como a de Viih Tube.

“Tenho um amor enorme pela minha profissão e é uma alegria poder acompanhar o crescimento e a saúde dos pequenos, como a Lua. Cada sorriso cuidado é uma vitória para mim”, confessou ele.

Em bate-papo para a IstoÉ Gente, o dentista compartilhou algumas dicas valiosas para os pais sobre os cuidados que podem garantir a boa saúde bucal de seus pequenos.

“É importante que os pais incentivem a escovação desde cedo, usando escovas apropriadas e uma quantidade mínima de pasta de dente com flúor. Tornar a escovação um momento divertido e parte da rotina diária ajuda a criança a desenvolver hábitos saudáveis que levará para a vida toda”, incentivou ele.