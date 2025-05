Após prestar depoimento na CPI, Virginia Fonseca compartilha desabafo polêmico na web

Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou uma reflexão em suas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 19. A influenciadora digital está envolvida em diversas polêmicas desde seu depoimento na CPI das Bets, há cerca de uma semana.

Na web, falou sobre a disseminação de ódio. “Não tenho tempo e nem energia pra odiar ninguém. Ou eu te amo ou você é irrelevante”, dizia a postagem republicada por ela.

Virginia tem sofrido com duras críticas desde que prestou depoimento na CPI. O discurso e o visual da influenciadora foram os alvos das críticas. Desde então, ela já perdeu mais de 600 mil seguidores no Instagram.

No dia de seu depoimento, a influenciadora usou maquiagem leve, óculos, moletom com o rosto da filha que mais faz sucesso na internet e um copo térmico rosa com canudo.

Veja o post de Virginia abaixo: