Após presentear convidados com iPhone, influencer reclama de casamento vazio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2023 - 11:19 Para compartilhar:

O influencer paraibano Hytalo Santos se casou na quinta-feira (30) com o também influenciador Euro, na Paraíba. Horas antes do início da cerimônia, Hytalo gravou stories no Instagram reclamando de que boa parte dos convidados, que receberam um iPhone 15 Pro Max junto ao convite, ainda não havia chegado.

“Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados”, disse ele. “Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol”, afirmou.

o hytalo santos deu um iPhone 15 pra cada convidado e ninguém foi 🤡 pic.twitter.com/JVuBFuqCRE — Acervy (@acervommes) December 1, 2023

No dia seguinte ao casamento, Hytalo voltou a falar do assunto e afirmou que não pretende pedir de volta os aparelhos de quem não compareceu ao evento.

“Eu poderia chegar aqui hoje [sexta-feira] chorando, fazendo papel de vítima, para o povo ficar com dó… Gente, não tenham pena de mim, se eu posso colocar iPhone nos convites é porque Deus honrou, Deus abençoou. Não vim aqui chorar, não vim fazer drama, nem falar mal de ninguém porque não veio para o meu casamento, até porque ninguém tem obrigação, mesmo com iPhone caro no convite”, explicou.

Ainda segundo o influencer, a ideia inicial era entregar o aparelho da Apple como “lembrancinha” do casamento, mas acabou decidindo entregar junto ao convite. Ele disse também que convidou poucos famosos para a cerimônia e negou que o evento tenha ficado vazio. “Minhas festas são para quem mora comigo e para quem eu estou próximo, sempre foi assim. Não estou entendendo esse alvoroço, como se eu tivesse chamado 30 mil famosos e eles não tivessem vindo”, desabafou.

Hytalo ainda enumerou alguns dos famosos que receberam o convite, mas não compareceram: Virginia Fonseca, Camila Loures, Melody, MC Mirella, Beca Barreto e Samara Pink.

“Cada um tem seus motivos, uns me ligaram para justificar, outros mandaram flores, outros não vieram não sei por que, outros disseram que tinham viagens, compromissos para fazer… Eu não estou decepcionado com nenhum deles que não veio”, ressaltou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias