Após preparação longa, técnico espera Atlético-MG com ‘intensidade’ contra o Flu

O técnico Rodrigo Santana prevê um Atlético-MG com grande intensidade, neste sábado, às 21 horas, diante do Fluminense, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o treinador festejou a semana cheia que teve de treinamentos para o confronto e crê que a mesma possa fazer a diferença contra a equipe carioca.

“Esperamos conseguir manter uma intensidade um pouco maior durante o jogo, porque a gente vinha nessa sequência de jogos quarta e domingo. Temos a outra semana inteira para recuperar. É importante conseguirmos controlar o jogo do início ao fim. A intensidade e a concentração terão de ser altas”, disse o treinador, que não poderá contar com Jair. Com desgaste muscular, o volante não foi relacionado para a partida.

Já o lateral-esquerdo Fábio Santos, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o treino da última quinta-feira, está recuperado e deverá ser escalado na equipe titular neste sábado. “Ele disse que está tranquilo e deve ir para o jogo sim”, revelou o comandante.

Em compensação, o volante Jair, com desgaste muscular, deve desfalcar a equipe atleticana. O treinador disse nesta sexta-feira que não poderia confirmar o jogador entre as opções para o duelo com o Fluminense. E a tendência é a de que o atleta realmente não atue.

“A gente vem fazendo trabalho específico com ele. Ele vem sentindo certo desgaste pela sequência de jogos. Ele é um jogador muito intenso. Estamos aguardando o departamento médico conversar com ele. Mas ele é dúvida para amanhã”, adiantou.

Sobre o recém-contratado atacante Franco Di Santo, Rodrigo Santana disse que é um jogador que chegou e se entrosou coma facilidade no grupo. Apresentado nesta semana como novo reforço, o jogador ainda luta para recuperar a melhor condição física para poder ficar à disposição do treinador.

“É um cara muito de grupo, que está trabalhando mais a parte física. Nossos preparadores falaram que ele está querendo muito e, nos momento que vem para o trabalho técnico, mostra bastante conhecimento da posição. Ele tem um porte físico muito grande, uma postura muito boa e uma finalização boa. Ele está se dedicando bastante e vamos esperar ele ficar 100% para trazer mais a parte técnica e tática”, analisou o técnico atleticano.

O Atlético-MG é o quarto colocado no Brasileiro, com 24 pontos. São sete vitórias, três empates e três derrotas. Campanha igual realiza o Flamengo, que está em terceiro lugar. Os cariocas estão na frente por causa do melhor saldo de gols: 9 a 6.