Após prêmio no Globo de Ouro, Fernanda Torres recebe homenagem de Leandra Leal

A atriz Leandra Leal, de 42 anos, usou as suas redes sociais para fazer uma homenagem a Fernanda Torres, de 59, após a artista ser a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz de Drama por seu trabalho em ‘Ainda Estou Aqui’.

No longo relato, Leandra destacou a emoção sentida ao ver a artista levar o prêmio, e afirmou também que a colega de profissão carrega o legado dos pais, Fernanda Montenegro e Fernando Torres.

Leia a carta aberta na íntegra abaixo:

“Fernanda,

Muitas coisas me emocionaram na sua vitória. Mas ver essa felicidade eufórica nível Copa do Mundo, torcendo e vibrando pela vitória de uma atriz, me emociona ainda mais. Ver brotar esse sentimento de orgulho do Brasil causado pelo cinema é lindo – isso deveria ser lógico e natural, mas, numa inversão louca, fomos tratadas quase como criminosas nos últimos anos. Esse prêmio restaura para o grande público o significado espelho que o cinema nos proporciona enquanto sociedade.

É incrível ver uma atriz brasileira ser premiada falando português, concorrendo com Hollywood toda. Foi surpreendente e foda. Sem falar no look, na classe, no susto e na aula de humildade e simplicidade.

Eu me emociono ao pensar na sua mãe, no seu pai e no legado que você leva. A história de uma família que tem como missão a arte. Seu pai foi um dos meus primeiros mestres – fiz com ele meu primeiro filme, ‘A Ostra e O Vento’, e tenho um retrato dele na minha estante. Ele me ensinou coisas que levo comigo até hoje.

Como você já disse, prêmios servem para dar visibilidade aos filmes. Mas eu já te daria esse prêmio pelo conjunto da obra: pela Vani, por ‘Inocência’, ‘Terra Estrangeira’, ‘Eu Sei que Vou te Amar’, ‘Jogo de Cena’, ‘Saneamento Básico’, pelo livro ‘Fim…’. Além disso, me emociono ao pensar na Eunice. Uma mulher que perdeu o marido para a violência do Estado, lutou pela memória dele e pela verdade.

É emocionante saber que a luta dela inspirou o livro do Marcelo Rubens Paiva, que virou filme. A luta de Eunice foi reconhecida com esse prêmio. Ela conseguiu! O Brasil saberá da história de Rubens e tantas outras. Filmes contam histórias, e pensar no nosso país se emocionando com essa trajetória de luta e justiça é incrível.

Agora quero assistir o mundo se apaixonar pela sua inteligência, humor e talento nessa temporada pré-Oscar. Vai ser lindo! Ver o cinema ocupando seu lugar e o Brasil se amando é emocionante.

Na torcida e com toda admiração,

Leandra”