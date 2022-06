Após pouso forçado de jatinho de Neymar, relembre famosos que sofreram sustos aéreos

Na madrugada desta terça-feira (21), Neymar passou por um verdadeiro susto após seu jatinho particular precicar fazer um pouso forçado devido um problema no para-brisa. A aeronave do jogador, que levava ele, a namorada, Bruna Biancardi, a irmã, Rafaella Santos, e alguns amigos, pousou em Boa Vista, Roraima.

Além de Neymar, outros famosos também já passaram apuros aéreos. A IstoÉ Gente listou algumas personalidades que, assim como o craque do PSG, tiveram que fazer pouso de emergência. Confira! Angélica e Luciano Huck

Em 2015, o casal de apresentadores voltava do Pantanal quando o avião teve de fazer um pouso de emergência em Campo Grande (MS). Além de Angélica e Huck, estavam na aeronave os três filhos deles, duas funcionárias e dois tripulantes. Bruno, da dupla com Marrone

No final de janeiro deste ano, o cantor Bruno, da dupla com Marrone, levou um susto após a turbina do avião em que o sertanejo a sua esposa, Marianne Rabelo, e o filho, Enzo, estourar. O avião particular de Bruno precisou fazer um pouso de emergência em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Fernando & Sorocaba

A dupla sertaneja estava viajando em seu jatinho particular, quando ocorreu uma rachadura no vidro da cabine. O avião desceu muito rápido, atingindo 10 mil pés, até que o piloto conseguiu estabilizar.