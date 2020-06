Após posar de lingerie, atriz britânica promete nunca mais usar photoshop

Helen Flanagan usou as redes sociais para compartilhar uma série de fotos em que aparece de lingerie. Além disso, a atriz britânica de 29 anos aproveitou o espaço para se comprometer a nunca mais fazer uso de ferramentes de edição de imagem, como photoshop, para retocar suas “imperfeições”.

Veja também:

Luisa Sonza e Vitão estariam juntos desde novembro de 2019, diz colunista

Após áudio de xingamento vazado, Neymar e parças podem ser presos

“Decidi parar de editar minhas fotos para ser um exemplo melhor para minhas filhas”, escreveu a atriz na legenda do álbum com as várias fotos dela de lingerie.

“A pele na minha barriga mudou, meus seios [se transformaram] massivamente (não quero nenhum comentário bizarro de qualquer homem assustador por aqui, é um post sobre a confiança do corpo para outras mulheres, vou apenas excluir e bloquear). A mudança nos meus seios definitivamente me fez sentir menos confiante em mim mesmo, mas eu não mudaria nada”, continuou.

Por fim, disse: “Eu tenho celulite, eu não tenho a bunda grande que editei no passado. Eu olhava para outras mulheres no Instagram e sofria por não parecer assim. Eu e a Matilda estávamos dançando por aqui e quero ensiná-la a se amar e a se sentir confiante em sua própria pele e que a beleza está por dentro”.

Uma das protagonistas da série de TV inglesa ‘Coronation Street’, dando vida a personagem Rosie Webster, Helen Flanagan também diz que a sua intenção de parar de editar imagens também se deve a servir de exemplo para suas duas filhas, Matilda, de 4 anos, e Delilah, de 1. As garotas são frutos de seu casamento com Scott Sinclair, jogador de futebol.

Confira a publicação com todas as fotos de Helen abaixo:

Veja também