Após polêmicas, Xuxa, Angelica e Eliana se apresentam em trio no Criança Esperança

Ícones da infância nos anos 1990 e 2000, Xuxa, Angelica e Eliana se reuniram na noite desta segunda-feira, 7, no palco do Criança Esperança, da TV Globo.

A 38ª edição do show beneficente trouxe um feito inédito, já que as três nunca haviam se apresentado juntas. Talvez por isso, muitos acreditavam que as artistas não tinham um bom relacionamento, o que já havia sido negado por elas anteriormente.

“A vida toda tentaram nos colocar como inimigas mas não conseguiram. Ao invés de rivalidade, escolhemos a amizade”, declarou Eliana, que aproveitou a oportunidade para anunciar o Teleton, especial beneficente do SBT.



O show contou com os absolutos clássicos “Vou de Táxi”, de Angelica, “Ilariê”, de Xuxa, e “Os Dedinhos”, de Eliana. Na sequência, as três performaram “Lua de Cristal”, de Xuxa.

ILARIÊ ILARIÊ Ô Ô Ô É A TURMA DA XUXA NO #CriançaEsperança 🤩 pic.twitter.com/oYSGvX0EmO — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

SORORIDADE, RESPEITO, AMIZADE ✨

TODAS JUNTAS POR UM BEM MAIOR! #CriançaEsperança pic.twitter.com/xKvdhiFe3Q — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

