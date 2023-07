Após polêmicas, Rafael Cardoso é visto com Vivian Linhares, sua ex-namorada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 14:12 Compartilhe

Nesta terça-feira (25), Rafael Cardoso, de 37 anos, foi clicado ao lado de Vivian Linhares, sua ex-namorada. Os dois se encontraram em uma cafeteria localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O registro do ex-casal foi compartilhado pelo próprio estabelecimento nas redes sociais. Na imagem, Rafael e Vivian aparecem sorrindo para a foto, enquanto come uma porção de chipa de alho com café.

Rafael e Vivian começaram a namorar no início deste ano, após o casamento do ator chegar ao fim em dezembro de 2022. O relacionamento entre os dois, contudo, terminou pouco menos de dois meses depois.

