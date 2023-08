Após polêmicas, Marina Ruy Barbosa defende Ana Castela: ‘Sou fã’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 1:34 Compartilhe

Ana Castela movimentou a web nesta terça-feira, 8, após sua apresentação no Criança Esperança 2023, que aconteceu na noite anterior. Criticada pela performance alegórica no especial beneficente, a Boiadeira foi defendida por Marina Ruy Barbosa, que estava presente no “mesão” do evento.

“Eu vi pessoalmente, ao vivo, e ela arrasou”, escreveu a atriz, nos comentários de uma página no Instagram. “Na hora que foram tirar ela do cavalo, ela ainda tropeçou (porque era difícil sair!) e mesmo assim continuou com toda seu brilho e talento.”

E finalizou: “Ana Castela, eu sou fã! Foi lindo te ver ontem arrasar no palco!”

Mais cedo, a cantora não segurou as lágrimas e rebateu críticas de internautas em seu Instagram.

“Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa”, explicou.

