Após polêmicas, mãe de Endrick ganha presente de Gabriely Miranda: ‘Norinha’

Cintia Ramos, a mãe do jogador de futebol Endrick, compartilhou com seus seguidores do Instagram, neste sábado, 21, um presente que ganhou de Gabriely Miranda.

As duas já tiveram problemas em um passado recente e chegaram a trocar alfinetadas públicas, mas mesmo assim a mãe do atleta agradeceu pelo mimo que recebeu e a chamou de “norinha”.

Nos Stories, Cintia publicou uma foto do perfume de luxo Delina Esclusif, que em sites brasileiros é encontrado à venda por até R$ 3,4 mil, e escreveu na legenda: “presente da norinha”, marcando Gabriely.

Essa é a primeira publicação de Cintia em referência à influenciadora digital desde que os dois anunciaram o casamento. Nesta semana, inclusive, o casal publicou fotos de noivos e mostrando as alianças.

Ao contar a novidade, eles usaram uma passagem da bíblia: “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa”, escreveram, com o acréscimo poucos minutos depois: “Enfim, casados.”