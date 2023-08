Após polêmicas, IZA confirma indiretas para ex-marido em novo álbum

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 21:47 Compartilhe

A cantora IZA chamou a atenção, na última quinta-feira (03), ao lançar seu segundo álbum de estúdio, Afrodhit. É que logo os fãs apontaram que algumas letras das músicas eram indiretas para o seu ex-marido, o produtor musical Sérgio Santos.

Nesta quarta-feira (09), a artista confirmou as suspeitas do público. Durante uma entrevista para o jornalista Zeca Camargo, no Splash Entrevista, do Uol, ela abriu o jogo e desabafou sobre como foi retratar, através de suas canções, um assunto tão pessoal, como o divórcio.

“Só consegui falar disso com humor, com deboche, porque essa raiva e essas coisas (sentimentos) existiram, mas não existem mais. Isso é o f**a de fazer arte: ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida e se livrar mesmo (delas) através de uma expressão artística. Sou muito a favor disso”, declarou ela.

“É um processo terapêutico. Acho que a virada de página é exatamente essa: você conseguir olhar para uma situação que você viveu com outros olhos, com os olhos da arte, da comunicação”, completou a artista.

Uma das músicas apontadas como referência ao fim do casamento, ‘Que Se Vá’ trata da divisão de bens.

“Quis até o pote da cozinha, vê se pode?/Lembrei que cobra abraça antes de te dar o bote/ Quando tava na pior, eu que tava contigo/10 milhões de dias, se eu cobrar, tu tá fo****”, diz um trecho do novo single.

IZA e Sérgio Santos enfrentaram uma separação conturbada, em dezembro de 2022, após 4 anos de casamento.

