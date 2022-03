Após polêmicas em podcast, Monark se pronuncia sobre TSE multar manifestações no Lollapalooza

Monark, influenciador digital e ex-anfitrião do Flow Podcast, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a multa de R$ 50 mil que o TSE vai aplicar para manifestações políticas no festival Lollapalooza. A ação encomendada por Jair Bolsonaro aconteceu após Pabllo Vittar desfilar com uma bandeira de Lula, e gritar “Fora Bolsonaro” ao final do show.

“Na minha opinião, a Pabllo Vittar deveria ter o direito de expressar apoio a quem quiser, a hora que quiser, onde quiser, essas leis eleitorais são arcaicas autoritárias”, escreveu Monark no Twitter. O influencer voltou às redes sociais no último dia 23, após mais de um mês “de férias”, como ele mesmo disse. Monark foi cancelado no início de fevereiro após defender a liberdade de expressão de um partido nazista.

Confira:

Na minha opinião a Pabllo Vittar deveria ter o direito se expressar apoio a quem quiser, a hora que quiser, onde quiser, essa leis eleitorais são arcaicas autoritárias e censuradoras, o sistema não quer que você tenha liberdade de expressão. — ♔ Monark (@monark) March 27, 2022

