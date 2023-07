Após polêmicas e rompimento, Selena Gomez parabeniza amiga doadora de rim

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 0:58 Compartilhe

Selena Gomez usou o Instagram nesta quinta-feira, 27, para parabenizar Francia Raisa, que a doou um rim em 2017. A homenagem aconteceu mesmo após o rompimento das amigas em 2022.

+ Saiba quem é a amiga que doou rim para Selena Gomez

“O mais feliz dos aniversários para esse ser humano especial. Não importa para onde a vida nos levar, eu te amo”, escreveu a cantora, na legenda da publicação composta por uma sequência de fotos das duas.

O post, no entanto, não agradou fãs de Selena, que protestaram nos comentários. “Mesmo depois daquele SHOW de ingratidão da Francia, a Selena vem e mata tudo com bondade”, escreveu uma. “O fato de que a Francia se recusa a repostar ou até mesmo curtir esse post é insano”, analisou outra.

Isso porque, em novembro, a atriz de “Cara Gente Branca” deixou de seguir a ex de Justin Bieber no Instagram após ela revelar que sua única amiga de verdade no meio artístico seria Taylor Swift. Anteriormente, Francia também já havia expressado seu descontentamento com Selena, que não parou de consumir álcool após o transplante de órgão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias