Após polêmicas e mal-estar, Rogério Caboclo vai a treino da Seleção Brasileira na Granja Comary Presidente da CBF visitou o centro de treinamentos da Seleção na manhã deste domingo, onde equipe de Tite se prepara para jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias

Tentando acalmar os ânimos após causar um mal-estar com a comissão técnica de Tite, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi até a Granja Comary neste domingo. O dirigente acompanhou o treinamento da Seleção Brasileira, que se prepara para os duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.

O atrito com a comissão técnica de Tite não tem a ver com os resultados da Seleção em campo (o Brasil está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias). Segundo o “GE”, o vazamento incomodou muito o comandante da equipe canarinha. A CBF ainda lida com uma crise institucional que pode afetar Rogério Caboclo.

A visita de Caboclo já era esperada, mas poderia acontecer apenas na segunda-feira, quando havia a expectativa de que o grupo estivesse completo. O presidente chegou à Granja Comary, em Teresópolis, na manhã deste domingo, e conversou com o técnico Tite antes da atividade. Juninho Paulista, coordenador da Seleção, e o goleiro Alisson também se encontraram com ele.

Dos 24 convocados, 18 jogadores já se apresentaram ao técnico Tite. Neste domingo, a expectativa é que o goleiro Weverton, do Palmeiras, chegue a Teresópolis na parte da noite. Gabigol e Everton Ribeiro, ambos do Flamengo, devem chegar nesta segunda-feira. Ederson, Gabriel Jesus e Thiago, que disputaram a final da Champions League, devem se apresentar até terça-feira.

O zagueiro do Chelsea, inclusive, saiu da decisão contra o Manchester City com uma lesão muscular, sendo substituído ainda no primeiro tempo. Após exames, foi constatada uma contusão na coxa esquerda do defensor, mas Thiago Silva se apresentará normalmente ao técnico Tite.

A Seleção Brasileira treinará na Granja Comary até a próxima quarta-feira, quando viajará para Porto Alegre, onde enfrentará o Equador na sexta-feira (4 de junho). Do Rio Grande do Sul, a delegação segue para Assunção, onde enfrenta o Paraguai, no dia 8.

