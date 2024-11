Após polêmicas com marca de cosmético, Jojo Todynho deixa escola de samba do Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 21:18 Para compartilhar:

Jojo Todynho, 27 anos, revelou aos seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 4, que não vai desfilar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, defendendo a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2025.

De acordo com a funkeira, o motivo seria uma cirurgia, que está para acontecer próximo a data do carnaval.

Porém, a versão da agremiação carioca teria sido outra. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a direção da Mocidade se manifestou confirmando a ausência da cantora na próxima folia de momo e a decisão teria partido da própria escola, que resolveu cortar Jojo do seu quadro de musas partiu da Mocidade Independente.

“A Mocidade Independente de Padre Miguel comunica que Jojo Todynho não integrará o quadro de musas da escola para o Carnaval 2025. A decisão foi formalizada no início deste mês e anunciada oficialmente durante a final do samba-enredo, ocasião em que o novo grupo de musas foi apresentado”, diz a nota enviada à colunista.

Jojo Todynho vem enfrentando uma série de polêmicas nos últimos meses, o que pode ter causado desgaste na sua imagem.

Após declarar, durante uma transmissão ao vivo pleas redes sociais, ser “mulher preta de direita” e que pretende ingressar na carreria política em 2026, ela recebe criticas na web e rebateu competarios. Mais recentemente, ela perdeu contrato com uma marca de cosméticos da qual era embaixadora e incentivou seus seguidores a boicotar a empresa. A funkeira também teve seu nome desligado do São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do Brasil, e trocou farpas com o ator Tuca Andrada nas redes sociais.

