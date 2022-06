Após polêmica por inchaço, Joelma estreia turnê e comenta sequelas da Covid

Joelma tem dado o que falar desde a última semana, quando apareceu com o rosto deformado em consequência das sequelas da Covid-19, segundo sua assessoria. Mesmo após toda a polêmica, que causou repercussão e preocupação, a cantora subiu no palco da festa de São João da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (4), para estrear sua turnê Isso é Calypso.

Em determinado momento do show, Joelma comentou sobre seu inchaço, que tem repercutido nos últimos dias. “Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê”, declarou, agradecendo o carinho e as pelas orações de todos os fã-clubes.

“É a quarta vez que pego Covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não é só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas está de pé e é isso que importa”, disse a cantora.

Apesar da bela apresentação, Joelma não recebeu ninguém em seu camarim. Segundo a assessoria, a artista estava passando mal.