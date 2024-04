Após polêmica por ignorar Davi, Paulo Ricardo promete abraço no campeão do ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/04/2024 - 7:52 Para compartilhar:

Paulo Ricardo, voz da música de abertura do “BBB“, foi a atração da festa do reality show no início de março. A participação dele, entretanto, repercutiu negativamente, devido a um momento em que ele abraça todos os participantes presentes, mas ignora Davi. Nesta terça-feira, 16, após o baiano vencer o “BBB24“, o cantor falou sobre o ocorrido.

+ BBB24: Paulo Ricardo ignora Davi e é criticado por internautas

+ Fred Nicácio acusa Paulo Ricardo de racismo após cantor ignorar Davi no ‘BBB24’

No Instagram, Paulo Ricardo compartilhou um trecho em que Davi faz um brinde com ele durante a polêmica apresentação na casa. Na legenda, o cantor declarou carinho aos participantes da edição e fez um destaque ao campeão. “Mais uma edição chegou ao fim, suscitando paixões e discussões, com sangue, suor e lágrimas, e eu gostaria de parabenizar a todos os participantes deste intenso ‘BBB24’, e em especial o grande vencedor desta edição, Davi. Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje”, começou.

Na sequência, Paulo disse que não teve intensão de ignorar o abraço em Davi durante sua apresentação no programa, e prometeu que o fará em outras oportunidades. “Pra você Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo, e um brinde! Saúde e sucesso”, finalizou o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Ricardo (@pauloricardo)