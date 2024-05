Após polêmica, namorada de Arthur Aguiar diz que não quer ser chamada de ‘mãe’ por Sophia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 8:51 Para compartilhar:

Sophia, de 5 anos, fruto do casamento de Arthur Aguiar com Maíra Cardi, chama Thiago Nigro, atual marido da influenciadora, de pai. Nas redes sociais, a descoberta gerou críticas, e muitos internautas questionaram como seria a reação da coach fitness se a situação fosse contrária. Contudo, Jheny Santucci, com quem o ator teve um filho recentemente, afirmou que não quer ser chamada de mãe pela primogênita do namorado.

No Instagram, nesta segunda-feira, 13, Jheny foi questionada sobre o assunto, e esclareceu. “Ela tem mãe e eu jamais gostaria de ver, por exemplo, o Gabi [seu filho com Arthur Aguiar] chamando outra pessoa de mãe. Sendo que eu sou uma mãe presente para ele e obviamente eu não gostaria e jamais ia colocar, induzir, ela me chamar de mãe, nem eu e nem o Arthur permitirmos isso nunca”, começou.

“Eu amo a Sophia, ela também me ama, a gente tem uma relação muito boa, muito saudável, muito carinhosa. A gente brinca muito, muito mesmo. A gente é muito apegada uma a outra, mas eu acho que ela tem que me reconhecer como uma tia, né? Madrasta, ‘boadrasta’, digo, não como mãe”, destacou.

“Eu acho que são papéis totalmente diferentes. Para eu amá-la, para ela me amar, para a gente ter uma relação boa não tem necessidade dela me chamar de mãe. Seria bem egoísta e um ego muito ridículo da minha parte”, concluiu Jhenny.