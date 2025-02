Após polêmica, Gascón irá à cerimônia do Oscar, diz mídia

NOVA YORK, 25 FEV (ANSA) – A atriz espanhola Karla Sofía Gascón irá à cerimônia do Oscar 2025, no próximo domingo (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos, apesar das polêmicas envolvendo mensagens preconceituosas publicadas por ela nas redes sociais.

Segundo informações da revista Variety, a Netflix aceitou pagar as despesas para a viagem da protagonista do filme “Emilia Pérez”, mesmo após tê-la tirado da campanha oficial do longa por ela ter se envolvido em polêmicas racistas, xenofóbicas e islamofóbicas em seu antigo perfil no X.

No entanto a programação de Gascón no principal prêmio cinematográfico do mundo ainda deve ser definida. De acordo com a Variety, não está confirmada, até o momento, a presença dela no tapete vermelho, bem como entrevistas para a imprensa ao lado de suas colegas de elenco, como Zoe Saldaña e Selena Gómez, e do diretor da obra, Jacques Audiard.

“Emilia Pérez” concorre a 13 estatuetas no Oscar, incluindo de melhor atriz com Gascón, que disputa o troféu contra a brasileira Fernanda Torres por “Ainda Estou Aqui”.

A polêmica começou quando a espanhola acusou, sem provas, a equipe de Torres de criticá-la e atacar “Emilia Pérez”. Logo em seguida, ela voltou atrás, afirmando que se referia a ataques de fãs, mas internautas resgataram diversas publicações preconceituosas dela nas redes sociais.

Antes de viajar a Los Angeles, Gascón, a primeira transgênero a concorrer ao Oscar de melhor atriz, pretende ir ao César, a principal premiação do cinema francês, que acontece no próximo dia 28, em Paris. (ANSA).