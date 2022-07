Após polêmica de Caio Castro, Gabriel Medina brinca: ‘Procurando chance pra pagar um jantar’ Surfista está solteiro desde a separação com a modelo Yasmin Brunet, no início do ano







Uma discussão envolvendo o ator Caio Castro tomou as redes sociais nos últimos. No podcast ‘Sua Brother’, na última terça, o artista disse que se incomoda quando a parceira não se oferece para pagar a conta em um encontro no restaurante. Após o assunto viralizar, Gabriel Medina brincou na internet.

+ Key Alves fala sobre os pedidos que recebe no Onlyfans: ‘Queriam meu chulé e iam pagar muito por isso’



– Pô, um monte de gente discutindo quem paga ou não a conta do jantar, e eu aqui procurando uma oportunidade pra pagar – escreveu Medina, que está solteiro desde a separação com a modelo Yasmin Brunet, no início do ano.

+ Brasil enfrenta equipes de peso no grupo da morte da Copa do Mundo de FIFA 22



A internet se dividiu entre quem apoia e que não concorda com a declaração de Caio Castro, tornando o assunto um dos mais comentados nas redes sociais. O perfil oficial do ‘Time Brasil’ entrou na brincadeira e comentou sobre o assunto nas redes.

+ Mano fala em fim de carreira ‘melancólico’ e alfineta Daniel Alves: ‘Ninguém queria’



– Se o date fosse assistir vôlei em casa, ninguém precisaria pagar a conta, Caio Castro – comentou o perfil.

E MAIS:

Po um monte de gente discutindo quem paga ou nao a conta do jantar, e eu aqui procurando uma oportunidade pra pagar Kkkkkkk — Gabriel Medina (@gabriel1medina) July 28, 2022

E MAIS: