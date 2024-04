Após polêmica, Davi diz ter sido ignorado por Mani e fala em casamento: ‘Quero ver o bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/04/2024 - 7:58 Para compartilhar:

Davi falou pela primeira vez em rede nacional sobre a polêmica com Mani Reggo, sua então namorada, que expôs nas redes sociais estar decepcionada com as atitudes do campeão após o “BBB24“. Ao “Fantástico”, neste domingo, 21, o baiano disse que a procurou, mas foi ignorado.

“Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem“, contou, expondo que não teve retorno. “O fato que eu falei assim: ‘estar se conhecendo’ é pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar para o casamento e é isso que eu quero, só que aí teve toda essa situação, essa polêmica”, esclareceu.

Sobre o boato de que havia terminado o relacionamento para não ter que dividir os próximos ganhos, Davi negou. “Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida, do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação”, declarou o campeão do reality show.

Apesar da repercussão sobre o assunto, o baiano garantiu que está disposto a reatar o relacionamento. “Eu quero que ela se sinta amada, que se sinta bem, quero ver o bem dela e junto comigo, se possível for, se ela ainda quiser. Mas também eu tenho que comemorar minha vitória [no BBB], porque é um mérito, foi uma vitória”, desabafou.

Davi fala sobre polêmica com Mani Rego no #Fantástico pic.twitter.com/SXiyzpdJbM — Fantástico (@showdavida) April 21, 2024