Após polêmica com Neymar, Bruna Biancardi celebra aniversário da irmã, Bianca

A influenciadora digital Bruna Biancardi surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (18) para celebrar o aniversário da irmã e mostrou que os laços estão fortalecidos apesar das polêmicas entre Bianca e Neymar.

Na web, internautas haviam especulado sobre um possível afastamento das duas irmãs.

Recentemente, a nutricionista mandou recado ao cunhado ao comentar o envolvimento do jogador com a blogueira Fernanda Campos, com quem ele teria ficado um dia antes do Dia dos Namorados deste ano, quando Bruna já estava grávida.

“Hoje é aniversário da minha pequena (que já está tão grande). Bibi, te desejo um mundo de coisas maravilhosas, que o seu novo ano seja repleto de conquistas, amor, viagens, saúde e felicidade! Conte sempre comigo. Que Deus abençoe a sua vida! Te amo muito!”, escreveu Bruna na legenda da publicação com uma .

Vale destacar que após o desabafo sobre Neymar, Bianca Biancaedi ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Atualmente a nutricionista acumula mais de 460 mil seguidores.

