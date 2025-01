Após polemica com maquiadora, Márcia Dantas deixa o SBT

O SBT informou por meio de comunicado oficial o fim de contrato de Márcia Dantas, que apresentava o programa ‘Tá na Hora’, com a emissora.

Na nota, o SBT não informa o motivo do desligamento, mas internautas especulam que tenha relação com uma polêmica vivida por Márcia em setembro do ano passado. Na época, ela foi acusada de gritar com uma cabeleireira, identificada como Ceissa, no camarim da emissora.

Confira a nota oficial do SBT abaixo:

“O SBT e a apresentadora Márcia Dantas informam o encerramento do contrato, em comum acordo.

Durante seu tempo na emissora, Márcia se destacou pela competência, carisma e profissionalismo, sendo uma peça-chave na cobertura de grandes acontecimentos e no fortalecimento de nossos telejornais.

O SBT deseja todo sucesso à jornalista em seus novos desafios e agradece por sua dedicação, ética e contribuições inestimáveis. As portas do SBT estarão sempre abertas para Márcia Dantas.”