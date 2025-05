Após polêmica com filhos, Luciano Huck homenageia Angélica em Dia das Mães

Luciano Huck compartilhou um vídeo nas redes sociais neste domingo de Dia das Mães em homenagem a Angélica.

+Duda Guerra desmente término com Benício Huck após polêmica

No vídeo, postado no seu Instagram, Luciano Huck faz um passeio pela trajetória profissional da apresentadora e relaciona as fases da carreira dela com a idade atual dos três filhos: Eva, Benício e Joaquim.

Na legenda da publicação, Huck escreveu que a homenagem vinha de um pai e marido que enxerga nos filhos o reflexo de Angélica.

“Essa é a homenagem de um pai, marido, parceiro, namorado e amigo que vê nos filhos, o reflexo da mãe extraordinária que eles têm. Feliz Dia das Mães, Angélica. Te amo daqui até o infinito — e além”, disse, na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Ele desejou um feliz Dia das Mães e completou dizendo que o amor por ela vai “até o infinito — e além.”

No vídeo, o apresentador conta que Angélica busca ensinar à filha de 13 anos a importância de manter os pés no chão e aproveitar a infância.

“Como mãe de um menino de 17 anos ela dedica tempo, carinho, esforço, amor incondicional para estar do lado dele em todos os momentos”, afirma o apresentador, depois de destacar que com essa mesma idade a mulher já recebia convidados de peso em seu programa na televisão e tinha uma música de sucesso, Vou de Táxi, conhecida até hoje.

Após término com Benício, Duda Guerra deixa de seguir Angélica e Luciano Huck

Um dia após o término com Benício Huck, Duda Guerra deixou de seguir os ex-sogros Angélica e Luciano Huck no Instagram, nesta sexta-feira, 9. Ainda na rede social, a influenciadora também deu unfollow no ex-namorado e apagou todas as publicações em que aparecia com ele.

A troca de unfollows acontece após rumores de que o relacionamento dos dois adolescentes teriam terminado.

De acordo com o portal “LeoDias”, o romance chegou chegou ao fim por iniciativa de Benício após a influenciadora se envolver em uma polêmica nesta semana.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente após o suposto fim da relação. No entanto, em uma das publicações da influenciadora em seus stories ainda na noite de quinta-feira, 8, ela aparece usando a aliança que recebeu do rapaz.

Entenda a polêmica

O caso aconteceu após um desentendimento entre Duda Guerra com a influenciadora Antonela Braga durante uma viagem recente. As duas chegaram a publicar um pronunciamento sobre a versão de cada uma em suas redes socias nesta terça-feira, 6.

Braga acusou Guerra de tê-la excluído durante a viagem após uma crise de ciúmes e disse que ajudou a nora de Angélica no início de sua carreira como influenciadora. Na ocasião, Antonela ainda afirmou que foi ofendida por Duda na frente de outras pessoas, no corredor do hotel onde ambas estavam hospedadas.

A namorada de Benício rebateu os argumentos da influenciadora e afirmou que Antonela teria pedido para seguir o perfil privado do filho de Angélica e Huck, como também o seu “dix” – um perfil mais restrito, acessível apenas para melhores amigos.

A situação acabou viralizando tanto que a Angélica também decidiu se pronunciar sobre a polêmica.

“Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros – às vezes curioso, outras vezes duros demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional”, comentou na publicação.