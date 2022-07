Após polêmica com Daniela Mercury, Mara Maravilha elogia Ivete Sangalo: ‘Rainha’

Ivete Sangalo usou seu espaço na Farofa da Ivete, programa na Rede Globo, exibido no domingo (24), para relembrar suas primeiras experiências como artista. Segundo Ivete, Mara Maravilha foi uma das pessoas que colocou os holofotes em cima dela com uma das primeiras aparições de Ivete na TV aberta.







“Todo domingo, nosso encontro vai valer muito a pena, nossa pipoca é ferveção. Eu queria aproveitar e contar. Nessa minha caminhada, eu tive apoio de muita gente importante. Meus fãs, minha família, arte, música e pessoas que me que me carregaram junto até aqui”, começou.

“Queria mandar um beijo especial a Tia Arilma [apresentadora de TV na Bahia nos anos 1980], todo respeito do mundo. Mara Maravilha, que me recebeu no programa dela quando eu tinha sete anos e me tratou com tanto carinho, de forma especial, me inspirando”. Xuxa e Faustão também foram citados.

Questionada sobre sua reação, Mara exaltou a cantora. “Ivete é rainha maravilha em talento e caráter”, disse à Quem.

A demonstração de carinho ocorreu dias depois de Mara ter criticado Daniela Mercury em um programa. Segundo ela, Daniela, “desrespeitou Jesus” durante um show, quando ela teria dito que “Jesus é gay”. “Eu sou da paz, do amor, mas tem coisa que é hipocrisia. Não é pela opção [sic] sexual dela, ou de quem quer que seja. Não é por causa de político”, completou.

Mara afirma que, assim como Ivete, foi ela quem quem lançou Daniela Mercury, mas que agora se arrepende. “Daniela, eu tenho vergonha de um dia ter sido a primeira pessoa que te apresentou na televisão para o cenário brasileiro. O talento que você tem, para mim, se apaga quando você mostra o ser humano que você tem se mostrado”, disparou.

Contudo, é possível que Maravilha tenha caído em uma fake news, em que um vídeo de um show da cantora teria sido adulterado. Na verdade, ela estaria falando de Renato Russo.